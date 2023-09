Velayos, sobre The District 2023: "Estem molt contents en tots els sentits"

Les conclusions assenyalen incertesa en el sector i preveuen que la inversió pugi el 2024

El president del saló The District, Juan Velayos, ha expressat gran satisfacció per la celebració del saló, la segona edició del qual es desenvolupa al recinte Gran Via de Fira de Barcelona entre dimecres i aquest divendres: "Estem molt contents en tots els sentits".

"Anem a per una tercera edició que ha de ser molt millor que la segona", que preveuen oferir entre el 25 i 27 de setembre del 2024 al mateix espai, ha afirmat als mitjans aquest divendres al mateix recinte.

Ha destacat que les activitats i els expositors han ofert al visitant "una idea clara del que el mercat està dient a dia d'avui".

El director general de Nebext, Albert Planas, ha subratllat que han "superat totes les expectatives" que tenien com a organització: The District 2023 ha comptat amb 391 ponents, 274 firmes expositores i uns 10.000 visitants de 34 països.

"A Europa no hi ha un congrés amb les sessions i auditoris secundaris que hem aconseguit amb The District", ha destacat.

DESCARTA "UN CRASH"

Durant l'exposició de les principals conclusions del congrés, Velayos ha dit que "el mercat immobiliari no col·lapsarà", si bé ha convingut que s'ha ralentit, una tendència que preveu que se sostingui en el temps per la incapacitat de saber si el preu del diner ha tocat sostre.

Ha augurat que la pujada dels tipus està arribant a la seva fi i que, en aquest cas, la incertesa es mantindrà durant una temporada i després desapareixerà, atraient novament inversió: "Molts consideren que el 2024 serà millor que el 2023 quant a volums d'inversió".

En aquesta línia, ha reiterat que no hi haurà "un crash" per la falta d'oferta i els nivells d'apalancament, que veu molt raonables, tot i que sí que preveu bastant la necessitat de reestructuració del deute, en les seves paraules.

TENDÈNCIES EN EL SECTOR

El president del saló The District ha considerat que "la demanda cada vegada més demanarà especialització del moment vital que correspon" i ha optat per impulsar el mercat de les solucions habitacionals.

Ha valorat que les oficines són el "que genera més debats i interrogants" en el sector i ha diferenciat els actius ben localitzats --als quals ha plantejat un mercat sòlid i resilient-- de l'oficina secundària o envellida, que ha assenyalat com l'actiu que pot ser que més pateixi.

I ha subratllat l'entrada dels criteris ESG (enviromental, social and governance), una cosa que, segons Velayos, han entès els reguladors i inversors finals: "No seran líquids els actius que no compleixin amb els estàndards cada vegada més alts".