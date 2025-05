Velasco (LSE) diu que "el món mira a Europa" perquè sigui líder de les democràcies liberals

Dobrianksy (Scowcroft Center) subratlla que Trump va ser elegit democràticament

El degà de l'Escola de Polítiques Públiques de la London School of Economics and Political Science (LSE), Andrés Velasco, ha assegurat que "el món mira a Europa" perquè exerceixi el paper de ser el líder de les democràcies liberals.

Ho ha dit aquest dimarts en la 40a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra de dilluns a dimecres al Palau de Congressos de Catalunya, en una sessió amb el director fundador del Centre on Contemporary China and the World de la Universidad de Hong Kong, Li Cheng, i la vicepresidenta del Scowcroft Center, Paula Dobrianksy.

Velasco ha assenyalat que des del final de la Segona Guerra Mundial, els Estats Units havien ocupat aquest paper, però que "hi han renunciat en els darrers mesos".

Això ha provocat que "el món hagi mirat a Europa com a bloc" amb l'esperança que ocupi aquest espai.

Li Chang ha explicat que els problemes provocats per les polítiques impulsades pel president nord-americà, Donald Trump, "romandran" i duraran un temps, textualment, amb o sense Trump.

Dobrianksy ha recordat que Trump va ser elegit democràticament i que la Xina no és un país democràtic, i que tant la Xina com Rússia tenen l'objectiu comú de minimitzar la influència dels Estats Units i els seus aliats a nivell global

XINA

Li Chang ha assegurat que la Xina "no pensa que Europa depengui" del país asiàtic i que encara no està preparada per desafiar el poder dominant dels Estats Units.

Dobrianksy, per la seva banda, ha criticat que la Xina "no segueix les regles del joc" en el comerç internacional i que, segons ella, no ha jugat net amb els Estats Units i amb la resta del món.

Velasco ha subratllat que la Xina no és un país democràtic, per la qual cosa ningú no espera que tingui aquests valors, però sí que ho esperen dels Estats Units.