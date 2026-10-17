Veïns i restauradors demanen a Vallvidrera que reobri el Parc de Collserola (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Veïns, comerciants i restauradors s'han manifestat aquest dissabte al barri barceloní de Vallvidrera per demanar que reobri el Parc de Collserola (Barcelona), tancat des de fa 7 mesos per la pesta porcina africana (PPA).
La marxa ha tallat la carretera de Vallvidrera i ha arribat fins al parc d'atraccions del Tibidabo sota el lema 'No podem esperar més. Exigim la reobertura de Collserola, ja!'.
El passat 9 de setembre el conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, va explicar que el Parc natural de Collserolla continuarà tancat durant "almenys" 3 mesos més, en el marc de les mesures implantades per evitar la propagació de la PPA.