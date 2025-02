Veïns de la Casa Orsola de Barcelona celebren l'ajornament del desnonament d'un inquilí

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -

Veïns de la Casa Orsola i ciutadans de Barcelona han celebrat aquest dilluns amb un acte reivindicatiu i festiu davant de l'edifici modernista que s'ha ajornat el segon intent de desnonament d'un dels inquilins, fixat per a aquest dimarts de matinada.

La concentració ha començat sobre les 21.00 hores i inicialment estava convocada per parar el desnonament, encara que el Sindicat de Llogateres ha decidit mantenir la convocatòria per celebrar que el llançament s'ha reprogramat pel 18 de febrer.

El sindicat ha organitzat actuacions de grups musicals i artistes com Llum, Adala, Gavina, Maria Hein i Ginestà, i múltiples entitats socials han mostrat el seu suport als veïns amb discursos des del balcó central de l'immoble.

En declaracions a la premsa abans de començar l'acte, la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha negat que existeixin converses entre la propietat i els veïns i ha demanat una negociació col·lectiva i amb "garanties".

"Tenim 15 dies fins al següent llançament de desnonament per negociar, per asseure'ns a una taula i arribar a un acord", i ha posat com a condició que es retirin les ordres de desnonament d'alguns dels inquilins.