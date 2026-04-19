5 vehicles de la Generalitat recorreran 200 municipis petits per facilitar tràmits

BARCELONA, 19 abr. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Catalunya implementarà a partir de la setmana vinent un nou servei d'atenció ciutadana per facilitar l'accés a tràmits i gestions presencials en municipis petits i rurals de Catalunya: 5 vehicles recorreran una vegada al mes 200 municipis amb pocs habitants, dispersos geogràficament o amb limitacions de mobilitat.
La implementació d'Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) mòbils és una mesura en línia amb el nou model d'atenció ciutadana que està impulsant el Govern en la seva aposta per reformar l'administració i que comptaran amb una inversió de 2,4 milions d'euros per 2026 i 2027, informa en un comunicat aquest diumenge.
En aquestes oficines es podrà sol·licitar informació sobre tràmits i serveis i rebre suport per a la realització de gestions en línia, donar-se d'alta en sistemes d'identificació digital i gestionar cites amb l'administració.
Les furgonetes, que comptaran amb un conductor i un agent digital, estaran disponibles per renovar certificats, demanar ajudes i traslladar consultes, amb l'objectiu que no s'hagin de fer desplaçaments llargs o dependre de familiars o altres acompanyants.
5 RUTES
Aquestes OAC mòbils es traslladessin a aquests 200 municipis una vegada al mes durant 1 hora i mitja i 3, habitualment durant els matins, per ajudar en la realització de tràmits i gestions presencials, i cadascun farà una ruta diferent per equilibrar la cobertura en tota Catalunya.
Un cobrirà les comarques d'Osona, Maresme, Vallès Oriental (Barcelona), Ripollès, Alt Empordà, Selva, Baix Empordà i Garrotxa (Girona); un segon l'Alt Urgell, Cerdanya, Alta Ribagorça, Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Noguera i Berguedà (Lleida); un altre Segrià, Garrigues, Urgell, Pla d'Urgell, Solsonès, Segarra (Lleida), Bages, Berguedà, Lluçanès i Moianès (Barcelona).
El quart farà la ruta en l'Alt Penedès, Garraf, Anoia (Barcelona), Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà i Priorat (Tarragona); i el cinquè Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta (Tarragona).
S'han considerat, per decidir les parades de les OAC mòbils, criteris com l'edat de la població en aquests municipis, que la distància fins al consell comarcal més proper sigui de més de 13 quilòmetres, i a l'OAC presencial més propera de més de 30 quilòmetres, o estigui a més d'1 hora i 20 minuts de trajecte, i que en aquest municipi es realitzin més del 13% dels tràmits presencialment.
PROJECTE PILOT
El Govern implementa les oficines d'atenció al ciutadà mòbils després de l'èxit i la "gran acceptació" de la prova pilot posada en marxa en Terres de l'Ebre (Tarragona) a mitjan 2024, que ha atès sobretot a persones de més de 65 anys.
En una mica menys de 2 anys ha col·laborat en un total de 2.047 gestions o tràmits, relacionades principalment amb els sistemes d'identificació digital, sol·licituds de prestacions i de permisos, subvencions per a renovables o ajudes per la compra de cotxes elèctrics, entre altres.