Vehí qualifica el cara a cara de Sánchez i Feijóo de "batalla de galls buida de propostes"

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista de la CUP al Congrés per Girona, Mireia Vehí, ha qualificat el cara a cara entre el president del Govern central i líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "batalla de galls buida de propostes transformadores", ha informat la formació en un comunicat.

En una roda de premsa aquest dimarts, la cupaire ha assegurat que el debat dilluns a la nit entre els dos líders va escenificar "el retorn del bipartidisme caduc i retrògrad de fa deu anys".

Vehí considera que "no hi ha cap diferència substancial entre el PP i el PSOE en matèria d'autodeterminació", i també ha criticat que va ser un debat de polítics sense propostes i desconnectats de l'actualitat.

"Ni es va lluitar contra el negacionisme climàtic o la violència masclista, i hi va haver una negació sistemàtica al dret a l'autodeterminació, a l'espionatge de Pegasus i a les vulneracions de drets", ha retret la candidata anticapitalista.

"EL PSOE I EL PP S'ASSEMBLEN MASSA"

Vehí també ha lamentat que no es parlés d'un canvi de model econòmic, i ha sostingut que les propostes laborals de Sumar, com la reforma laboral i la llei rider, "tampoc no han funcionat, cosa que s'evidencia amb la vaga que han convocat els 'riders' aquest divendres".

"Cal aire nou a aquestes veus del PP i el PSOE que s'assemblen massa. I Sumar s'assembla massa al PSOE", i ha afegit que en vista d'aquesta incompareixença de l'esquerra, la CUP és més necessària que mai, en les seves paraules.

"El vot últil és la CUP i l'exemple n'és Girona, on el diputat és entre la CUP i Vox", ha subratllat Vehí, que ha defensat que l'esquerra independentista lideri una alternativa i l'esperança de futur, ha dit textualment.