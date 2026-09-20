Vega (CUP) veu un "oxímoron" ampliar l'Aeroport de Barcelona i que sigui el més sostenible d'Europa

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha qualificat d' "oxímoron" mirar de convertir l'Aeroport de Barcelona en el més sostenible d'Europa ampliant-ho, com va declarar el president de la Generalitat, Salvador Illa, segons ha dit.
En declaracions abans de la manifestació contra l'ampliació d'Aeroport en el passeig de Gràcia de la capital catalana, ha defensat "tombar" la proposta d'ampliació i fer fora al PSC tant del Govern de la Generalitat com de l'Alcaldia de Barcelona.
A més, considera d'una "claredat impressionant" que els catalans no necessiten l'ampliació.
"Vivim en un país ofegat pel turisme, en una ciutat ofegada pel turisme, mentre un terç dels catalans no poden fer vacances", ha lamentat.
Ha reiterat que l'ampliació no fa falta: "Com queda bastant clar que no necessitem al PSC ni al país ni a Barcelona".