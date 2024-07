Vega (CUP) sobre la reunió Sánchez-Aragonès: "Hi hauríem de participar el conjunt de forces"

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha defensat que en la reunió dimecres entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, hi haurien de poder participar "el conjunt de forces polítiques" si la trobada no se circumscriu a les negociacions d'investidura.

En una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, ha assegurat que si la reunió és per parlar de política hi haurien de poder participar totes les formacions "perquè hi ha una sèrie de problemàtiques clau que no tenen a veure amb la investidura, que tenen a veure amb la legislatura i amb quines polítiques es desenvoluparan al Parlament".

Segons Vega, es tracta de qüestions que són "una clara emergència com és la qüestió de l'habitatge, el treball, els serveis públics i en conseqüència també el finançament".

Pel que fa al compliment dels acords per part de l'Estat, la diputada de la CUP ha advertit del risc que no es respectin: "Ens preocupa que novament tornem a estar en un moment de negociació en què les coses que hi ha sobre la taula no es tenen per què complir".

És més, creu que en el cas de Catalunya encara és més clar perquè, fins i tot en àmbits en els quals tenen competència com el de l'habitatge, "s'ha vist que quan aquí es feia una regulació la va tombar el Constitucional, i després se'n va fer una més a la baixa per part de l'Estat".