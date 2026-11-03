Vega (CUP) respon a Feijóo que la vaga no és un error i la veu "encara més necessària"

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP Laure Vega ha respost al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la vaga general de l'11 de novembre no és un error i la veu "encara més necessària" per l'augment del cost de la vida, després que el líder popular hagi demanat als sindicats aquest dimarts reconsiderar-la arran de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo).
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha assegurat que aquesta vaga "no només no era incomprensible sinó que ara no és un error", per la qual cosa no veu vàlids els arguments de Feijóo, i ha sostingut que des del 2015 el preu del lloguer ha pujat un 86% i el preu dels aliments un 45%, mentre que, apunta, els salaris han pujat un 25%.
En aquest sentit, també s'ha referit a la declaració de suport a la vaga aprovada aquest dimarts per la Junta de Portaveus del Parlament, tot i que no es llegirà en el ple en no haver obtingut majoria: "Cap sorpresa que Junts, PP i Vox votin en contra dels drets més bàsics", ha dit.
"No fer-se càrrec que la història de Catalunya és la història de les vagues generals i és la història de lluitar per drets com l'habitatge és no fer-se càrrec de quin poble estàs representant", ha afegit.
Sobre l'habitatge, ha dit que el seu partit presentarà una moció en el ple d'aquesta setmana perquè "es compleixi la legislació catalana" ja que considera que no serveix de res continuar plantejant lleis si en el dia a dia no es compleixen, per la qual cosa exigeixen, entre altres coses, un estudi exhaustiu per garantir que es compleix la llei d'habitatge i evitar "abusos" dels grans tenidors i fons d'inversió.