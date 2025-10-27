Vega (CUP) reclama al Govern "prohibir la compra especulativa" d'habitatge

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha reclamat aquest dilluns al Govern "prohibir la compra especulativa" d'habitatge, a més d'impulsar mesures per rebaixar-ne el preu.
"Si l'habitatge és un dret no és per especular. I si és un dret, ha de ser llei", ha defensat en unes declaracions a la seu del partit.
Així mateix, ha expressat la predisposició de la seva formació a treballar amb el Govern sobre aquesta matèria, en explicar que han conformat "un equip multidisciplinari amb juristes experts en habitatge" i ha dit que estan a la disposició del moviment per aportar coneixement i avançar en aquest assumpte.
"Serem els més diligents per garantir el dret a l'habitatge per a tothom i el pitjor malson dels qui creuen que és el negoci d'uns pocs", ha advertit.
També ha recordat que en l'última sessió de control al Parlament la CUP va interpel·lar el president de la Generalitat, Salvador Illa, per saber si "el Govern estava disposat a posar fi a l'especulació" perquè, segons ella, és una mesura amb ampli consens social.
En aquest sentit, ha assegurat que "la gent entén perfectament que no pot ser que els fons voltors i rendistes facin negoci amb una necessitat bàsica com és tenir un sostre".