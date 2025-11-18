Vega (CUP) reclama que la Generalitat no "només" recapti els impostos sinó que els gestioni

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP Laure Vega ha reclamat aquest dimarts que la Generalitat no s'encarregui "només de la recaptació, sinó de tenir la màxima sobirania per decidir en tots aquests impostos" i gestionar-los.
Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament preguntada per l'anunci de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, durant la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de fer pública la proposta del Govern central sobre finançament a principis de l'any vinent.
La diputada ha criticat que "no hi pugui haver una singularitat específica de Catalunya" i ha afirmat --textualment-- que qualsevol anunci en aquest sentit fa saltar les alarmes i fer equilibris dins el PSOE.
En aquest sentit, ha lamentat la "catalanofòbia" que genera el debat sobre el finançament de Catalunya i ha criticat que no es qüestioni el dúmping fiscal de la Comunitat de Madrid.
"No veiem un problema en què hi hagi altres territoris de l'Estat que puguin aprofitar per tenir més sobirania", ha conclòs.
MARTORELL
D'altra banda, Vega ha criticat la modificació de l'ordenança municipal de Martorell (Barcelona), que des de dilluns prohibeix omplir amb aigua de les fonts públiques ampolles, garrafes o altres envasos amb multes de fins a 750 euros.
"És una barbaritat, no hi ha cap tipus d'ètica política en el fet de dir que es multarà la gent que vulgui agafar aigua de les fonts. Esperem que això acabi al jutjat", ha dit.
Així mateix, ha assenyalat els partits polítics per "anar darrere d'Aliança Catalana per implementar aquestes mesures i veure qui la diu més grossa".