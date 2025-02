Vega (CUP) s'obre a negociar ampliacions de crèdit del Govern si aborden "mesures necessàries"

Qualifica de "petita escenificació" les reunions que han tingut fins ara el PSC i la CUP

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha obert la porta aquest dimarts a negociar amb el Govern possibles ampliacions de crèdit per suplir la manca de nous pressupostos aquest any, si s'aborden "mesures necessàries" en matèries com educació, sanitat i el dret a l'habitatge.

En una roda de premsa al Parlament, Vega ha assegurat que el PSC no pot actuar com si tingués majoria absoluta perquè està en minoria, tot i que ha criticat que, quan els socialistes s'han reunit amb la CUP, fins ara ha estat una "petita escenificació" que parlen amb ells.

Vega ha rebutjat qualsevol negociació "en el sentit de quina és l'última engruna que em dones perquè t'aprova un conjunt de mesures", tot i que ha ressaltat que la CUP estarà sempre disponible per negociar les mesures que calen a Catalunya i la via per aconseguir-les, textualment.

Amb això, ha posat en dubte l'anunci que va fer la setmana passada el president de la Generalitat, Salvador Illa, de 18.800 milions d'euros en inversions fins al 2030, i ha apuntat que "s'ha de veure" si aquests recursos serviran per a infraestructures com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, que la CUP rebutja.

DESNONAMENT DE LA CASA ORSOLA

Sobre el desnonament d'un veí de la Casa Orsola de Barcelona, Vega ha expressat que els socialistes "no poden decidir ser un àrbitre enmig del conflicte", i els ha exigit que es posicionin a favor dels inquilins de l'immoble.

"El PSC i el Govern han de triar Barcelona i la Catalunya sencera. Han de triar entre els rendistes o Barcelona. Han de triar entre els fons voltor o Catalunya", ha manifestat.

La diputada ha remarcat que "el que no pot fer el PSC aquí és situar-se en una lògica de taula de diàleg entre els qui defensen el dret a l'habitatge i entre els qui volen fer negoci amb l'habitatge", qüestions que, a parer seu, són incompatibles i mostren una asimetria de poder.