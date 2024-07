Vega sobre l'amnistia als policies: "No es poden amnistiar les vulneracions de drets"

Veu en el suïcidi de dues germanes a Barcelona "una evidència més de la política criminal" d'habitatge

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha afirmat que "no es poden amnistiar les vulneracions de drets perpetrades per funcionaris públics" en referència a l'amnistia a 46 policies investigats per les càrregues de l'1-O als col·legis electorals de Barcelona.

"Perquè no tenen a veure amb un procés de mobilització col·lectiu i transformador i perquè són una ordre política de l'Estat", ha dit aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana.

Així mateix, la diputada ha assegurat que "una part del poder judicial està intentant ocupar les funcions del legislatiu" i ha apuntat a una ingerència política per part del poder judicial després que el Tribunal Suprem ha rebutjat amnistiar el delicte de malversació als condemnats per l'1-O.

D'altra banda, ha instat el Govern central a "entendre que l'exercici d'autodeterminació que plantejava Catalunya era una forma de democratització de l'Estat".

"És impossible sostenir qualsevol política mínimament emancipadora, mínimament progressista, si no s'escomet una democratització absoluta dels poders de l'Estat, des del dret a l'autodeterminació fins al poder judicial", ha conclòs.

POLÍTIQUES D'HABITATGE

En la mateixa roda de premsa, Vega ha lamentat el suïcidi de dues germanes aquest dilluns a Barcelona abans de ser desnonades i ha afirmat que és "una evidència més de la política criminal que s'està desenvolupant amb l'habitatge".

"Se'ns glaça l'ànima només de pensar en quantes persones han perdut la vida per aquesta qüestió, en quantes persones estan patint cada dia perquè no s'afronta una qüestió central i política com és l'habitatge", ha afegit.

La diputada també ha lamentat "els efectes directes d'una política criminal, d'una política de vassallatge amb l'especulació amb l'habitatge, amb els fons voltor, la banca, els grans tenidors i el lobby turístic".

"No hi pot haver ni excuses ni equilibris quan estem parlant d'una qüestió en la qual s'ha de triar entre una vida que mereix ser viscuda i el negoci pur i dur", ha resolt.