Vega (CUP) insta Junts a aclarir si dialogarà amb AC com proposa Mas

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha instat aquest dimarts Junts a aclarir si contemplen dialogar amb Aliança Catalana (AC) després que l'expresident de la Generaliltat Artur Mas defensés aquesta possibilitat en una entrevista el cap de setmana, en la qual també va equiparar els anticapitalistes amb els de Sílvia Orriols.

En una roda de premsa al Parlament, Vega ha criticat que Junts signés l'anomenat "pacte antifeixista" al Parlament sense obrir un debat intern sobre si era útil o no per a ells, i els ha acusat d'haver-se'l saltat.

"Creiem que és important que no hi hagi una banalització de l'extrema dreta i que, sobretot, no es vagin agafant els marcs de l'extrema dreta i se situïn en altres partits que d'entrada es volen col·locar com a demòcrates", ha manifestat.