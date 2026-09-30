Vega (CUP) insta Illa a intervenir en habitatge i prohibir "absolutament" la compra especulativa

David Zorrakino - Europa Press
Creu que el 'qui la fa la paga' és "mentida" per als fons d'inversió
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament, Laure Vega, ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a intervenir el mercat de l'habitatge i prohibir "absolutament les compres per especular".
"Crèdits i ajuts per pagar preus que fixen els que acaparen pisos no és intervenir el mercat", ha dit durant la seva intervenció en el debat de política general (DPG) al Parlament aquest dimecres a la tarda.
Vega ha defensat que la política han de ser mecanismes complexos per aconseguir les coses més simples i, en l'àmbit de l'habitatge, ha sostingut que això passa per, a més de prohibir la compra especulativa, multar qui incompleix la llei d'habitatge i adquirir els habitatges sobrants per construir un parc públic i que la població pugui viure amb garanties.
En aquest sentit, ha instat els grups a votar a favor de la proposta que la CUP portarà al DPG perquè el Parlament reclami totes les competències d'habitatge, adreçant-se especialment a Junts: "Si parlen de la sobirania que ha de guanyar Catalunya, votin a favor d'aquesta proposta", ha dit.
També ha criticat que el 'qui la fa la paga' és "mentida" en aquesta qüestió perquè, diu, els fons d'inversió se salten la llei d'habitatge posant els lloguers per sobre del màxim fixat.
A més a més, ha assenyalat que el 'decret Maricarmen' s'ha "estripat" i ha hagut d'arribar després de les mobilitzacions i no per voluntat del Govern central.
SANITAT I EDUCACIÓ
Sobre la sanitat, ha dit que es troba en una "cruïlla: o es privatitza i s'entrega a les multinacionals o es gestiona de manera directa", ha advertit.
D'altra banda, sobre l'educació ha rebutjat que es mantingui un model d'escola concertada "a costa de la pública", la qual cosa ha qualificat de vergonya, i ha demanat al Govern donar als docents de l'escola pública els recursos que calen.