Vega (CUP) demana recuperar 25.000 pisos turístics a Catalunya per destinar-los a "habitatge públic"

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha defensat recuperar els 25.000 pisos d'ús turístic que assegura que hi ha a Catalunya per destinar-los a "habitatge públic", i també ha apostat per regular els lloguers de temporada i habitacions.

"Nosaltres proposem que, igual que Catalunya ha estat pionera en altres regulacions, ara també ho sigui amb la reducció de l'habitatge com un negoci", ha sostingut aquest dijous en el debat de política general (DPG) al Parlament.

Vega ha sostingut que el poble català "el que es mereix no és una caritat puntual, no es mereix un petit bocí per salvar una mica la situació, sinó que el que es mereix són els drets que sempre s'ha guanyat", i ha assegurat que l'esquerra es defineix per defensar les grans majories.

La diputada anticapitalista ha demanat no ampliar l'Aeroport de Barcelona-el Prat "per poder regular el turisme", i també ha reclamat que no s'ampliï la ronda Nord i que Catalunya no aculli esdeveniments com la Copa Amèrica de vela.

També ha defensat la "ruptura democràtica" com la resolució del conflicte polític i una democràcia radical, i ha assegurat que l'objectiu de l'independentisme ha de ser la plena llibertat dels catalans.