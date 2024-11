Vega demana obrir un debat sobre com impulsar mocions de censura populars

Crida a anar a la manifestació de dissabte a Barcelona per l'habitatge

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha demanat aquest dimarts obrir un debat a Catalunya sobre com impulsar mocions de censura que permetin "la revocabilitat de càrrecs polítics de manera popular".

"En democràcia, el poble no pot ser consultat cada quatre anys, especialment després d'una tragèdia amb responsabilitats polítiques directes. Han d'existir mecanismes de revocabilitat perquè no depenguin de les aritmètiques dels partits", ha defensat en una roda de premsa a la cambra catalana.

Segons Vega, cal obrir aquest debat per combatre "la tradició del PP i de la dreta d'aquest país de no dimitir i bunqueritzar-se" quan es produeixen desgràcies com a la Comunitat Valenciana per la dana, segons ella.

"Hem vist una manifestació massiva a la Comunitat Valenciana exigint la dimissió de Mazón i no han mogut ni un dit", ha lamentat.

A més de fer costat a les iniciatives que s'impulsin a la Comunitat Valenciana contra Mazón, la diputada de la CUP és partidària d'explorar les possibilitats legals per impulsar mocions de censura de caràcter popular: "Necessitem que els governs tornin a estar en mans del poble".

100 DIES DEL GOVERN ILLA

També ha retret la gestió dels 100 primers dies del govern de Salvador Illa, el qual ha acusat de voler "avorrir" els catalans i de no proposar propostes que suposin una transformació respecte a anteriors governs.

Ha criticat mesures com que el castellà sigui la llengua vehicular a les aules d'acollida, que continuïn apostant per l'"ampliació" de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, i que l'informe de resum dels 100 dies del Govern dediqui "68" paraules a la qüestió de l'habitatge.

Després de cridar a anar a la manifestació de dissabte a Barcelona en defensa de l'habitatge, ha reiterat que la CUP demana abaixar el preu del lloguer un 50%; contractes indefinits de lloguer; recuperar pisos buits i incorporar-los al parc públic d'habitatge; eliminar el lloguer de pisos turístics i de temporada; prohibir la compra d'habitatge si no és per viure "per posar fi a l'especulació"; suspendre els desnonaments de persones vulnerables per impagament, i frenar la pèrdua d'habitatge protegit i sòl públic.