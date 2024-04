Vega (CUP) demana a Junts retirar la denúncia contra les expertes que van analitzar el cas Casol

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha reclamat aquest divendres a Junts que retiri la denúncia contra les tres expertes que van analitzar la denúncia de l'exdiputada al Parlament Cristina Casol per presumpte assetjament en el seu grup parlamentari, del qual va ser expulsada després.

Ho ha demanat en unes declaracions als mitjans durant la concentració que s'ha fet aquest divendres de suport a aquestes professionals, a la qual també ha assistit la consellera de Feminismes, Tània Verge, la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, i la diputada d'ERC Jenn Díaz.

"És intolerable que Junts vagi contra professionals que exerceixen la seva feina", ha sostingut Vega, després d'assegurar que, en el feminisme i en la resta de qüestions relacionades amb els drets, cal assumir que les lleis i els protocols estan fets per a tothom.

Així, ha defensat que els diputats i la resta de la societat s'han d'adherir al conjunt de les lleis: "Aquesta és la potència, que són per a tothom, universals".

"El que no pot ser és que s'intentin fer servir unes posicions de força, com és tenir un càrrec públic, per intentar canviar un protocol o una llei i es converteixin en un privilegi", ha resolt.