Vega creu que el Govern "podria haver sortit abans" a informar sobre l'apagada

Retreu a la Generalitat haver esperat a "la resposta del Govern" central per sortir a donar explicacions

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha reclamat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui a la càmera catalana per donar explicacions sobre la resposta a l'apagada elèctrica d'aquest dilluns, i ha criticat que el Govern "podria haver sortit abans" a informar la població.

En una roda de premsa aquest dimarts, la diputada anticapitalista ha retret a l'executiu català haver esperat "la resposta del Govern central per donar resposta a la població catalana", i considera que Illa podria haver comparegut 3 hores abans per informar que les escoles s'estaven fent càrrec dels alumnes i que els hospitals tenien generadors elèctrics.

"Aquesta també és la tasca dels polítics, no només donar les explicacions que de vegades no es tenen. Però sí respondre davant de situacions de caràcter excepcional", ha subratllat Vega, que també ha reivindicat la tasca dels serveis públics i la resposta ràpida dels municipis, després d'haver esmentat com a exemple l'Ajuntament de Girona.

Vega ha criticat les declaracions del president d'Andalusia, Juanma Moreno, per atribuir l'apagada a un ciberatac "sense cap fonament", i ha reclamat saber què passat i cap on va Catalunya en matèria energètica.