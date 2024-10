Vega (CUP) demana que es depurin "totes les responsabilitats polítiques" per la DANA

Critica que va haver-hi empresaris que "van obligar" als treballadors a romandre en el seu lloc

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Laure Vega ha demanat aquest dimecres que es depurin "totes les responsabilitats polítiques" per les conseqüències del temporal a la Comunitat Valenciana.

Ho ha fet en unes declaracions difoses per la formació en què critica la gestió del govern valencià que encapçala Carlos Mazón: "Les retallades en serveis públics i el tancament de la Unitat Valenciana d'Emergències van suposar que no hi hagués efectius suficients per fer front a la catàstrofe", ha valorat.

"Emergències va avisar a les 10 del matí, i no és fins a les 8 del vespre, acabades les jornades laborals, que s'avisa a la població", ha censurat la diputada, que ha demanat que les responsabilitats s'assumeixin aquest mateix dimecres davant del que qualifica d'abandonament polític.

EMPRESARIS

Vega també ha recriminat que hi hagués empresaris que "van obligar" als seus treballadors a romandre en els seus llocs quan el risc era evident, en paraules seves, i ha exigit que el treball presencial quedi cessat davant d'una situació d'emergència.

La diputada ha criticat també que la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, "s'hagi limitat a demanar als empresaris que compleixin la llei".

"Davant d'aquesta situació no serveixen les recomanacions. Fa falta habilitar l'estat d'alarma perquè el treball no essencial se suspengui. No estem només davant d'un desastre natural ni humà, sinó davant d'un desastre de caràcter polític", ha conclòs.