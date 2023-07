Vega (CUP) demana "data i pregunta" com a condició per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La número dos de la CUP al Congrés per Barcelona, Laure Vega, ha demanat "data i pregunta" com a condició perquè el seu partit doni suport a una possible investidura del candidat del PSOE a les eleccions generals, Pedro Sánchez.

"No estem defensant el nostre programa estrictament, sinó que estem defensant un referèndum", ha assenyalat en una entrevista a La 1 d'aquest divendres recollida per Europa Press, i ha preguntat a Sánchez --textualment-- si abans s'estima més una Espanya fatxa que trencada.

Vega ha acusat l'Estat d'estar "més preocupat per uns moviments socials que no han fet mai res" que per les 111 morts laborals registrades a Catalunya l'any passat, respecte a la suposada infiltració de la Policia Nacional en els moviments socials de Girona.

També ha sostingut que "la preocupa l'abstenció, sigui en el vot independentista o sigui al Congrés", i l'ha emmarcada dins una qüestió de classe ja que --en les seves paraules-- els barris que menys voten acostumen a ser els barris de gent treballadora.

Finalment, ha erigit la CUP com una veu important per poder dir al Congrés que "hi ha assassinats a Melilla", ha exemplificat.