Vega (CUP) critica uns pressupostos fets "per inèrcia" que no milloren la vida dels catalans

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha criticat aquest divendres els pressupostos de la Generalitat del 2026, que ha assegurat que estan fets "per inèrcia" i que ha augurat que no serviran per millorar la vida dels catalans.
"Govern, ERC i Comuns han fet el que s'esperava d'ells, sense gaire entusiasme fora l'escenificació", ha dit en una roda de premsa després que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, hagi presentat el projecte de comptes d'aquest any
Ha afegit que la CUP esperava del Govern una proposta "descaradament millor" perquè Catalunya necessita millores en drets, educació, sanitat, habitatge, mobilitat i sobirania, segons ella.
Ha assegurat que el Govern ha presentat uns comptes "de compromís per allargar la seva vida com a partida", i ha acusat l'executiu presidit per Salvador Illa de ser un mer àrbitre entre els interessos de les elits i els treballadors.
Preguntada per si la CUP preveu presentar una esmena a la totalitat als pressupostos, Vega ha respost que ho decidiran "la setmana vinent", i ha insistit que els comptes no estan a l'alçada de les demandes i necessitats de Catalunya.