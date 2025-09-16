Vega (CUP) critica les "primeres declaracions" de Puigdemont sobre Gaza

Aposta per retirar les retribucions als expresidents de la Generalitat
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament, Laure Vega, ha qualificat d'absolutament vergonyoses les declaracions de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre el veto d'Israel al Mobile World Congress.
"Pitjor que el silenci de l'expresident Puigdemont sobre el genocidi a Gaza, és que les primeres declaracions siguin per parlar d'inversions, quan ja comptem més de 60.000 morts", ha dit aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana.
Ha considerat molt greu que sigui precisament Puigdemont qui, com a represaliat, assenyali els "avenços tecnològics d'Israel", perquè són els qui van permetre que s'espiés el moviment independentista amb el programari Pegasus, segons ella.
"Creiem que és molt important que aquestes declaracions d'un expresident no siguin una cosa que pugui ocórrer en forma de normalitat", ha expressat.
EMBARGAMENT D'ARMES
Vega ha criticat que el Govern hagi posposat l'adopció del decret que blinda l'embargament d'armes a Israel després d'argumentar que és molt tècnic: "És una vergonya, sobretot tenint en compte que estem veient novament com és el poble el que ha de traccionar aquest Govern central, i també el Govern de Catalunya".
També ha advertit que en cap cas entendrien que en les futures protestes propalestines hi hagués detencions, identificacions o, textualment, qualsevol tipus de repressió: "El mínim és que l'acció política no dificulti que el poble es pugui manifestar a favor del dret a viure dels palestins".
PERE ARAGONÈS
Preguntada per la decisió de l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès de renunciar a la retribució com a expresident per dedicar-se al seu negoci familiar, ha dit que la CUP considera que aquestes retribucions s'haurien de retirar.
A més a més, ha optat perquè els polítics es rebaixin el sou "a la mitjana del sou que tingui el país", perquè creu que si es cobra 4 o 5 vegades més no es representa la població de manera correcta.