Vega critica la fira Unvex i les "accions estètiques" de les institucions sobre Palestina

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

La número 2 de la CUP per Barcelona, Laure Vega, ha protestat aquest dimarts contra la fira de drons Unvex, que se celebra el 4 i 5 juny a Fira Barcelona i també a Sabadell (Barcelona), i ha retret que només hi hagi "accions estètiques" per part de les institucions catalanes davant, textualment, el genocidi que està perpetrant Israel sobre Palestina.

En unes declaracions als mitjans, Vega ha defensat que aquesta fira "està donant suport al negoci de l'armament" i ha cridat les institucions a escoltar el reclam de les mobilitzacions.

"No pot ser que només hi hagi accions estètiques. No pot ser que només es denunciï que existeix un genocidi. Cal que es doni resposta a la frustració", ha afirmat.

Així mateix, ha qualificat d'intolerable que la Generalitat de Catalunya mantingui oberta l'Oficina d'Acció de Tel-Aviv (Israel) en sostenir "que simplement s'ha de donar suport al teixit empresarial català".

Ha exigit que s'acabi amb tota mena de relacions econòmiques amb Israel i també de reconeixement diplomàtic.