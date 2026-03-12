Vega (CUP) critica que Alamany (ERC) parli de "gran reemplaçament" en un vídeo sobre el comerç local

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha criticat que la secretària general d'ERC i líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, parli de "gran reemplaçament" en un vídeo per les xarxes socials sobre la pèrdua del comerç local a la capital catalana.
En un comentari a Instagram aquest dijous en el vídeo d'Alamany, la cupaire insta la republicana a esborrar-lo i a parlar amb els seus assessors: "'Gran reemplaçament' és només un concepte de l'extrema dreta que has decidit utilitzar davant una botiga 24h on treballen persones a les quals amenacen amb deportar", ha sostingut.
En el vídeo, Alamany apareix davant un supermercat 24 hores afirmant: "Estem vivint un gran reemplaçament. Parlo de la substitució dels nostres comerços, dels llocs històrics dels nostres barris, dels espais amb identitat de la nostra ciutat".
La republicana assegura que la seva primera decisió si és alcaldessa serà suspendre les noves llicències "dedicades al monocultiu turístic, des de botigues de souvenirs fins a supermercats 24 hores", ja que considera que maten el comerç dels barris i no estan al servei dels barcelonins.
La diputada cupaire li ha retret fer el vídeo davant un supermercat 24h i "no davant una botiga de cafè d'especialitat en anglès, no davant botigues d'Inditex que es queden els centres de totes les grans capitals, no denunciant el turisme internacional desbocat" que es va promoure, a parer seu, amb la Copa Amèrica.
"Els 'likes' ara i els laments després no valen per res quan fem la feina a la dreta més dura", ha resolt Vega.