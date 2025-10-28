Vega (CUP) creu que la ruptura de Junts amb el PSOE no marca "cap diferència"

BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega creu que la decisió presa per Junts aquest dilluns a Perpinyà (França) de trencar amb el PSOE no marca "cap diferència" amb l'actitud que el partit liderat per Carles Puigdemont ha tingut durant la legislatura al Congrés.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra, en la qual ha criticat que Junts ha votat en contra de "totes aquelles coses que tenen relació amb ampliar els drets dels treballadors" i que, en canvi, segons ella, ha defensat mesures bones per a les grans empreses.
"No acabem d'entendre l'última posada en escena de Junts", ha afegit, i ha afirmat que, a parer seu, Junts va a remolc de les mesures que planteja Aliança Catalana (AC), textualment.
"Ser la versió rebaixada d'una força política reaccionària ens sembla que no és de rebut per a un partit que, tot i que hagi canviat de sigles, ha suposat un partit democràtic en aquest país", ha assegurat.
HABITATGE
En matèria d'habitatge, ha destacat que la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions serà objecte de debat en el pròxim ple i ha advertit la resta de forces polítiques que hauran de triar si estan "amb la gran majoria de les classes treballadores del país o treballant per a una petita minoria que s'enriqueix a través de l'habitatge com a negoci".
També ha recordat que la CUP ha constituït un equip de "juristes experts en habitatge i també multidisciplinari", per tal d'estar en contacte amb el moviment per l'habitatge i aportar informació.
"És fonamental posar fi a l'especulació i si l'habitatge és un dret no és per especular i els drets s'han de traduir efectivament en lleis", ha resumit.