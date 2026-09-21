Vega (CUP) creu que Puigdemont té una conversa interna pendent a Junts quan torni

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Afirma que la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona no portarà les sigles de la CUP
BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP Laure Vega ha expressat aquest dilluns que la política de Junts ha canviat "bastant", especialment en qüestions com l'habitatge i drets socials, i creu que el seu líder, Carles Puigdemont, qui afirma que hauria de ser a Catalunya, té una gran conversa interna pendent dins el partit.
"Si em deixes dir-te un desig, diria que posi ordre en el seu partit i decideixin què volen ser. El moment en què la CUP va decidir que Puigdemont estigués al capdavant, com em deies, és un Junts que està disposat a posar les urnes perquè la gent decideixi el seu futur i és un Junts que vol regular el lloguer", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Preguntada per si Puigdemont ja hauria d'haver tornat a Catalunya i si hauria d'exercir de cap de l'oposició al Parlament, Vega ho ha afirmat: "Fa temps que hauria de ser aquí".
PACTES AMB EL PSC
Peguntada per les crítiques al pacte de la CUP amb el PSC en matèria d'habitatge del mes d'abril, Vega ha defensat l'acord i ha assegurat que la CUP no va renunciar a les seves aspiracions: "Qui no renta els plats no els trenca".
"Si qualsevol grup, potser Junts, potser el PSC o potser qui vulgui, demà diu que els pisos turístics són una aberració i que les cases són per viure-hi, què hauria de fer la CUP? votar-hi en contra? Doncs no, la CUP hi estarà a favor, aportarà el coneixement que sàpiga, i crec que és una cosa que dicta el sentit comú", ha dit.
Respecte a si es poden produir més pactes entre les dues formacions en el futur, ha remarcat que el més "necessari" és que hi hagi bones polítiques, i, quant a una possible negociació dels comptes de l'any vinent, ha expressat que no hi ha hagut contactes.
CANDIDATURA A BARCELONA
Preguntada per la seva elecció com a candidata de la formació anticapitalista a l'alcaldia per Barcelona en les pròximes eleccions municipals, Vega ha explicat que la candidatura no portarà les sigles de la CUP.
"Volem buscar un nom en el qual tothom es trobi còmode. Al final del dia, les sigles són una marca i els partits són una eina però no poden ser-ho tot. Crec que això és una cosa que hem entès bé", ha explicat.
Sobre la idea del candidat dels Comuns a l'alcaldia, Gerardo Pisarello, de fer un front ampli d'esquerres, la diputada ha reafirmat la idea d'un canvi a la ciutat i que "no estem parlant ara ni de fronts, ni de sigles".
"No pensar en què és el que hem de fer, què hem fet malament, per què la gent no ens vota i només veure com fem summes, no crec que sigui el projecte necessari", ha dit.
CEUTA
En relació amb la crisi migratòria de Ceuta, Vega creu que és una resposta a l'externalització de les fronteres perquè vol dir que s'està "sotmès" a la pressió que poden decidir aquells a les quals se les ha externalitzat.
"Hem generat un punt de feblesa brutal amb una monarquia sanguinària com és la del Marroc i ara n'estem pagant les conseqüències", ha afirmat.