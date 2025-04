Vega (CUP) celebra l'acord sobre habitatge però diu que no volen "apropiar-se" del pacte

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha assegurat que la formació no vol "apropiar-se" de l'acord sobre habitatge, al que s'ha referit com una conquesta social i un assoliment dels catalans i de la gent que s'ha manifestat.

Ho ha dit aquest dimarts a la tarda en roda de premsa després de la reunió convocada per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, amb representants del PSC, ERC, Comuns i CUP per "negociar el decret d'habitatge", en la qual s'ha acordat regular el lloguer de temporada, després de pactar tramitar el decret de mesures urgents d'habitatge com a projecte de llei.

Ha explicat que l'acord preveu que l'acumulació d'habitacions mai pugui superar en el seu lloguer el preu establert pel topall, així com la prorrogació del termini dels habitatges protegits, i ha afirmat que la demanda que se supleix amb aquest acord respon a un consens dels catalans: "Hem entrat en les negociacions perquè hi havia una força al carrer".

NO PARTICIPARÀ D'UN "TRIOMFALISME"

També ha defensat que, amb l'acord, s'ha guanyat un pam més a seguir avançant per poder garantir aquest dret, i ha assegurat que la CUP no participarà d'un "triomfalisme" sobre aquest tema ja que, segons ella, aquest acord és gràcies al moviment de la gent.

Sobre que el lloguer de temporada es reguli com a ús recreatiu, Vega ha definit que és una qüestió clau per evitar les fugues que troben, textualment, i ha recordat que a Barcelona hi ha un 70% d'habitatge destinat a l'habitatge de temporada, mentre que ha assenyalat la voluntat del partit de prohibir l'especulació a través dels mecanismes impositius que siguin necessaris: "Hem de seguir avançant perquè el malestar segueix al carrer".

També ha agraït la predisposició del Govern davant del cos d'inspectors perquè, al seu judici, és important que no hi hagi més enganys, encara que sigui per error legislatiu, cap a la població: "Aquí ens juguem l'antipolítica".

Respecte a les relacions amb el PSC, Vega ha assegurat que la CUP no té cap altra negociació oberta amb el Govern ni ha canviat la relació amb aquest, després de l'acord, i ha dit que entén que, quan s'està en el Govern, "s'ha d'estar atent a les demandes de la població".