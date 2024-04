Vega (CUP) celebra els resultats d'EH Bildu: "El destí mai està donat, es construeix"

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

La número dos de la CUP a les eleccions catalanes, Laure Vega, ha celebrat els resultats d'EH Bildu a les eleccions basques celebrades aquest diumenge i els ha destacat com "la demostració que el destí mai està donat, sinó que es construeix, pas a pas, decisió a decisió".

Així ho ha dit en una publicació a 'X' recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que la, al seu judici, victòria de la candidatura liderada per Pello Otxandiano, "no només marca camí arreu de Estat, també demostra que és possible".

EH Bildu ha empatat a 27 escons amb el PNB en els comicis d'aquest diumenge, si bé els d'Imanol Pradales els han superat en vots.