Vega (CUP) assegura que partits com AC "no tenen cabuda" en l'independentisme

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha assegurat aquest dimecres que partits com Aliança Catalana (AC) "no tenen cabuda" en el moviment independentista.

En unes declaracions al costat del militant d'Arran Ricard Munné després de participar en l'homenatge a Gustau Muñoz, ha sostingut que l'independentisme és una proposta republicana i democràtica i "no hi tenen cabuda aquelles forces com AC que volen la independència només per una part del poble".

També ha defensat que "aquelles forces que pensin que l'independentisme és un projecte acabat, se n'oblidin", i ha reivindicat que el poble català pugui decidir el seu futur.