Vega (CUP): ampliar l'Aeroport de Barcelona només serveix per "elititzar" el turisme i precaritzar

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha criticat que el projecte per ampliar l'Aeroport de Barcelona serveix per elititzar el turisme de Catalunya i ha afegit: "Només precaritza les nostres vides".

Ho ha dit aquest dissabte al migdia en unes declaracions als mitjans durant la manifestació convocada per Ni un Pam de Terra contra l'ampliació de l'aeroport, al Prat de Llobregat (Barcelona).

Ha afirmat que una de cada deu persones a Barcelona treballa al món del turisme i que, d'aquestes, la meitat cobra menys de 1.000 euros bruts al mes, per la qual cosa Catalunya no necessita "en cap cas" l'ampliació, i ha recordat que ja hi ha línies de vols directes a Shanghai i Los Angeles, entre altres ciutats.

Vega ha destacat que "no existeix prosperitat compartida en el model turístic de Catalunya" i que l'ampliació no és el que necessita la comarca del Baix Llobregat ni l'àrea metropolitana ni Catalunya.

A més, ha advertit que es perdrà un 10% de les terres de cultiu del parc agrari del Baix Llobregat.