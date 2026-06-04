Vega (CUP) afirma que els pressupostos d'Illa no suposen prosperitat compartida

"El gran projecte del PSC sembla que és la resignació", lamenta
BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha afirmat que els pressupostos del govern de Salvador Illa no suposen la prosperitat compartida que defensa el president de la Generalitat, sinó "una estafa" per a les persones treballadores.
Així s'ha expressat aquest dijous durant el debat sobre els comptes de la Generalitat en el ple del Parlament, en el qual ha criticat que a la cambra es parli de la cultura de l'esforç mentre que generacions senceres s'han hagut d'estrényer el cinturó, han treballat, s'han esforçat "i ara se'ls premia dient-los que amb 35 anys han de compartir pis".
"Això és el que no entenen aquests pressupostos", ha assegurat que aquest esforç hauria de ser correspost amb un gest contundent del Govern, i ha subratllat que els comptes no parteixen de l'objectiu de millorar la vida de la gent, sinó de la comoditat del Govern.
Vega ha afirmat que el projecte no inclou mesures per abaixar el preu de la compra, millorar Rodalies, per una escola pública d'elit, de qualitat i en català, blindar la immersió lingüística o posar fi a les llistes d'espera en sanitat: "Llavors, què estem votant exactament?".
Ha apuntat que si les respostes del Govern als principals problemes són 'no', algú haurà d'explicar a la CUP per què haurien de dir 'sí' als pressupostos: "Per què els hauríem d'aplaudir? Aplaudir què? La continuïtat, la inèrcia, la resignació. Perquè el gran projecte del PSC sembla que és la resignació".
Finalment, ha lamentat que "quan els serveis públics fallen, quan l'habitatge es dispara, quan els serveis no arriben, quan la vida empitjora, arriba el llest de torn i diu que la culpa és de l'immigrant", i ha acusat els socialistes de no actuar per millorar els serveis públics.