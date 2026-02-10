Vega (CUP) afirma que a Catalunya "s'escanyen els serveis públics des de fa dècades"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha afirmat que a Catalunya "s'escanyen els serveis públics des de fa dècades" i ha criticat aquells que, en les seves paraules, postulen que a Catalunya hi viu massa gent.
"No agitin el fantasma de l'escassetat de recursos en una terra rica", ha dit aquest dimarts durant la seva intervenció en el ple monogràfic sobre l'ascensor social a Catalunya, en què ha rebutjat la idea que no hi ha prou riquesa per redistribuir ja que, segons ella, l'any 2024 els més rics van augmentar la seva riquesa un 36%.
"No ens empobreix la gent que treballa de sol a sol, vingui d'on vingui. Ens empobreixen els qui viuen d'explotar els que treballen de sol a sol", ha sentenciat.
També s'ha referit a l'educació i ha exposat, segons les seves xifres, que "només" l'11% dels fills dels treballadors no qualificats accedeixen a la universitat i, d'altra banda, ha demanat textualment posar fi a l'educació concertada ja que, afirma, la paguen tots els treballadors mentre que no es garanteix una escola pública d'elit, en les seves paraules.
Respecte a la situació de l'habitatge ha assegurat que és el que està trinxant més Catalunya i ha defensat que no n'hi ha prou amb posar fi a l'especulació a gran escala sinó que cal ajustar els índexs de preus.