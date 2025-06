Vega (CUP) acusa el Govern de "relegar" el Premi Guillem Agulló en estudiar incloure'l en un altre

BARCELONA 27 juny (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha acusat la Conselleria d'Igualtat i Feminisme del Govern de "relegar" el Premi Guillem Agulló en estudiar incloure'l com a categoria d'un altre guardó, i ha qualificat aquesta idea de despropòsit.

En unes declaracions aquest divendres, ha recordat que aquest premi, impulsat per l'anterior govern de Pere Aragonès, pretenia "donar resposta a un govern del PP i Vox al País Valencià en clau de memòria antifeixista", i ha insistit que no té sentit que no es torni a atorgar i s'inclogui com a categoria d'un altre.

La diputada anticapitalista ha acusat l'executiu de Salvador Illa de "difuminar i amagar aquest premi", i li ha reclamat fer més memòria antifeixista davant l'extrema dreta, textualment.