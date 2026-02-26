El Vaticà i el Congrés acorden que el Papa intervingui davant les Corts el 8 de juny

MADRID 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El Vaticà i el Congrés han acordat que el papa Lleó XIV intervingui en una sessió parlamentària conjunta de les Corts Generals que se celebrarà a l'hemicicle el pròxim 8 de juny, en el marc de la visita del pontífex al país.
La visita al Palau del Congrés dels Diputats va ser suggerida pel Vaticà a la presidència del Congrés, que hi va donar la seva total conformitat, i aquest dijous la Conferència Episcopal ha formalitzat la sol·licitud per escrit.
Segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, la idea seria celebrar una sessió conjunta a l'hemicicle amb la presència de diputats i senadors, en què el Papa tindrà l'oportunitat de pronunciar un discurs davant els parlamentaris en la seva qualitat de cap d'estat.