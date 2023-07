Vara retira formalment la seva investidura i anuncia que deixarà el lideratge del PSOE d'Extremadura

MÈRIDA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Junta en funcions i secretari general del PSOE d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha sol·licitat formalment la retirada de la seva candidatura a la investidura, prevista per a aquest dimecres i dijous, després de l'acord de govern entre el PP i Vox.

Així ho ha traslladat a la presidenta de l'Assemblea, Blanca Martín, en la segona ronda de contactes per proposar una candidatura a la investidura, convocada després del pacte segellat per María Guardiola i Ángel Pelayo Gordillo divendres passat.

En sortir de la trobada, Vara ha traslladat als mitjans de comunicació la seva intenció, ja anunciada el passat 28 de maig després del recompte de vots, d'abandonar la primera fila de la política regional.

"No seré ni president, ni seré líder de l'oposició, ni seré a partir de la tardor el secretari general del partit i per tant això és el que fins ara tinc clar, la resta està tot per decidir, per això està més clar que l'aigua".