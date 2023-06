Vara anuncia que es presentarà a la investidura i demana "deixar que governi la llista més votada"

MÈRIDA (BADAJOZ) 21 (EUROPA PRESS)

El president de la Junta d'Extremadura en funcions, Guillermo Fernández Vara, ha anunciat aquest dimecres que es presentarà a la investidura per presidir l'executiu autonòmic, i ha demanat a la resta de partits que s'abstinguin i "deixin que governi la llista més votada".

En una roda de premsa aquest dimecres a Mèrida, Fernández Vara ha assenyalat que dimarts "van volar els ponts" entre el PP i Vox a l'hora de constituir l'Assemblea d'Extremadura, per la qual cosa ha considerat que aquests partits "han fracassat en els intents d'acord" i ha reiterat que "permetin que governi la llista més votada", ha dit.

"Deixeu que Extremadura pugui tenir un govern, deixeu que pugui governar qui va guanyar les eleccions", ha reafirmat Guillermo Fernández Vara, qui ha considerat que el PSOE va ser "la llista més votada" en les eleccions del 28M i "l'única opció de govern en aquests moments".

El dirigent socialista ha dit que "sent" que s'està fent servir "Extremadura com un laboratori" per part de les direccions nacionals del PP i Vox, cosa que li "produeix una immensa preocupació", i ha reclamat que "deixin de jugar amb Extremadura".