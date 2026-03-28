Vaquero (PNV) afirma que el Govern de Sánchez "tindria més legitimitat" amb uns Pressupostos

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PNV al Congrés, Maribel Vaquero, ha afirmat que la legislatura actual pot seguir sense aprovar uns Pressupostos però creu que el Govern "tindria més legitimitat" amb uns comptes, i ha advertit que la legislatura durarà el que vulgui el president del Govern central, Pedro Sánchez.
Ho ha dit en una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest dissabte, en la qual ha assenyalat que la seva formació li ha deixat clar a l'Executiu que "no pot funcionar com si tingués majoria", i ha afegit que moltes vegades s'arriba a les votacions sense parlar prou amb els grups el que genera desconfiances, segons ella.
En relació al paquet de mesures aprovat contra els efectes de la guerra a Orient Mitjà, ha destacat la interlocució amb el Govern: "La diferència aquesta vegada ha estat que, almenys, per telèfon ens ha demanat propostes. I el pla aprovat ha anat en la línia del que li hem plantejat".
A més, ha dit que el Govern ha tingut una "actitud responsable" al no incorporar al decret mesurades que, assegura, haguessin pogut fer que no s'aprovés, i ha apuntat que el PNB no ha pres una decisió sobre el sentit del seu vot respecte al decret d'habitatge perquè estan valorant l'impacte que pot tenir la pròrroga de dos anys dels lloguers al mercat.
PP I JUNTS
Preguntada per la relació del seu partit amb el PP ha defensat tenir una "relació normalitzada" amb tots els partits, exceptuant Vox, motiu pel qual descarta la possibilitat de donar suport a una moció de censura presentada pels populars amb la participació de Vox.
Sobre la posició de Junts ha dit que "sí ha endurit una mica més el seu discurs en alguns temes", encara que assegura no poder valorar si això es deu a l'aparició d'un partit com Aliança Catalana perquè, precisa, no coneix la realitat de Catalunya.