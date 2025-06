Vanessa González, candidata a l'ICAB: Els advocats financen "de la seva butxaca" el torn d'ofici

Advoca per una formació gratuïta i més pràctica que l'actual

La candidata a degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Vanessa González, defensa que pràcticament tots els membres de la seva candidatura estan en el torn d'ofici --servei gratuït ofert pels col·legis d'advocats-- i que, si guanya les eleccions del pròxim 19 de juny, lluitarà per dignificar-ho: "Pràcticament, estem finançant nosaltres de la nostra butxaca aquest servei".

Així ho assegura en una entrevista concedida a Europa Press, en la qual sosté que els advocats dedicats al torn d'ofici no poden consentir més temps "l'atropellament" de drets que pateixen.

Per això, creu que l'ICAB ha de servir per aconseguir que se'ls reconeguin els drets laborals que diu que ara se'ls neguen, com per exemple el dret a la vaga.

També, perquè assegura que acaben "perdent diners" en haver de pagar-se el transport en les guàrdies i que, fins fa poc, si l'acusat no es presentava a la vista i s'anul·lava, no cobraven.

"La gent jove ja no té interès a accedir al torn d'ofici, qui vol treballar per treballar? És que ningú es pot permetre això, per molta vocació que tingui", critica González, que afegeix que els advocats del torn d'ofici han d'estar a la junta de l'ICAB per defensar la seva feina, perquè és la funció pública més essencial que exerceix el Col·legi, en les seves paraules.

Sosté que per a l'actual junta seria "implantejable" proposar una reforma com la que ella presenta perquè se'ls reconeguin els drets laborals, com que se'ls doni d'alta a la Seguretat Social des del primer dia que van començar en el torn d'ofici.

"Som els únics a tota la Unió Europea que estem en aquesta circumstància", sosté la candidata, que demana una recotització perquè els que estan en el torn d'ofici el dia de demà tinguin una jubilació digna.

FORMACIÓ

Sobre la formació que ofereix actualment l'ICAB, opina que és "la gallina dels ous d'or", perquè considera que hi ha gent al Col·legi que en lloc de dedicar-se a l'advocacia es dedica a la formació i que la institució s'ha convertit en una mena d'universitat privada.

Critica que el criteri per impartir classes a l'ICAB és "l'amiguisme" i advoca per seleccionar els formadors amb un criteri meritori i oferir una formació més pràctica davant de l'actual, que considera excessivament teòrica.

"Al col·legi d'advocats el lògic és que, si hi ha una formació per a persones que exerceixen, que les activitats formatives siguin participatives, que hi hagi companys que puguin exposar els casos que porten d'una matèria en concret, que es puguin comentar", insisteix, i no una segona universitat orientada a gent que no exerceix, manifesta textualment.

El que proposa és "més oferta de formació gratuïta per a tothom", de manera que els que hagin estat més de cinc anys col·legiats no hagin de pagar més, com assegura que passa actualment, perquè això suposa penalitzar qui més ha pagat i desincentiva que els sèniors es continuïn formant.

En aquest sentit, defensa "fer més formació gratuïta per a tothom, de millor qualitat i, sobretot, triant el professorat, no per amiguisme, sinó per un criteri meritori".

UN ICAB PARTICIPATIU

Sobre les propostes de reformes legislatives impulsades per l'ICAB en els últims anys sobre qüestions d'interès social, com l'ocupació delinqüencial o la multireincidència, González critica que "mai" es transmet l'opinió del col·lectiu.

"Crec que per a determinats assumptes que són molt importants caldria fer assemblees i, almenys, temptejar una mica quin és el sentit majoritari", i no transmetre únicament l'opinió del degà o de la junta, defensa.

LLEI D'EFICIÈNCIA

González també és crítica amb la Llei Orgànica 1/2025 d'Eficiència Judicial, que introdueix canvis significatius en el procés civil, mercantil i en l'organització judicial.

En aquest sentit, considera que la nova llei "sembrarà el caos" perquè suposa una gran retallada a justícia, en les seves paraules textuals.

Sobre el fet que els mitjans adequats de solució de controvèrsies (MASC) es considerin un requisit de procedibilitat en assumptes mercantils i civils, opina que "pot dissuadir moltes persones" d'acudir als tribunals, no només per la manca de recursos econòmics, sinó perquè allargarà els processos judicials.

"És simplement una manera d'evitar que arribin demandes al jutjat. Què és el que volen? No volen invertir en justícia. Volen que la gent no acudeixi a la justícia. Això és el que volen", respon.

HONORARIS

González també sosté que és urgent solucionar el problema dels mutualistes i regular el barem d'honoraris, després que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) sancionés l'ICAB fins a dues vegades: "Ara no tenim criteris i, a sobre, hem de pagar una multa".

Així mateix, proposa que es reformi l'Estatut del Consell de l'Advocacia Espanyola per donar dret a vot a tots els col·legiats i no només als degans dels Col·legis, així com el de l'Advocacia Catalana (Cicac).

DESAFECCIÓ

Preguntada sobre la desafecció dels col·legiats --en les passades eleccions la participació va ser aproximadament d'un 20%--, González diu entendre que se sentin decebuts per la manca de suport del Col·legi, en les seves paraules.

"Pretenc que la gent entengui que fer servir el Col·legi és positiu per a la nostra defensa i que si el Col·legi canvia i la Junta de Govern està formada per persones que bàsicament exerceixen i que es prenen de debò la professió, doncs això pot canviar", argumenta.

Si hi ha una participació baixa, vaticina que el problema serà més gran per als que exerceixen i els que defensen l'advocacia: "A la resta ja li va bé que els altres no vagin a votar, perquè la resta és el que vol, perquè viuen de l'immobilisme dels altres, els ve molt bé el Col·legi per fer contactes i per mantenir el seu statu quo, però de defensa de l'advocacia, zero, zero, zero".