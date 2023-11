Valtònyc després d'acceptar 2 anys de presó: "No podia assumir tornar a passar 5 anys a l'exili"

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El raper Valtònyc ha dit que aquest dimarts ha acceptat a l'Audiència de Sevilla una pena de dos anys de presó perquè el seu objectiu és continuar fent música i activisme: "No podia assumir tornar a passar cinc anys a l'exili ni tampoc volia anar a la presó".

Ho ha dit en unes declaracions a 'Vilaweb', recollides per Europa Press, després que la secció setena de l'Audiència ha resolt amb un acord de conformitat entre les parts el judici contra Valtònyc, per haver cridat a "matar un puto guàrdia civil" al públic d'un concert a Marinaleda (Sevilla) el 2018.

El cantant ha acceptat aquesta pena perquè el seu objectiu és continuar fent música i activisme i "l'única manera de poder fer-ho era no anant a la presó".

"No he promès mai res a ningú. Mai no he tingut un sou públic, ni m'ha votat ningú. Des dels 18 anys he fet el que he cregut que havia de fer pels meus principis i pels meus valors, i també tenint en compte el meu estat d'ànim i la meva família", ha afegit.

"He pogut prendre una decisió correcta o una decisió equivocada, però ho he fet tenint en compte aquests factors", i ha dit literalment que se sent alleugerit quan pensa que podrà continuar amb la seva vida.

La defensa del raper ha sol·licitat la suspensió de la pena de presó pel penediment mostrat, els anys transcorreguts des dels fets i que Valtònyc "ja no és la mateixa persona" que en aquells moments, una sol·licitud de suspensió davant la qual la Fiscalia i l'AUGC no s'han oposat.