Valtònyc demana perdó per les seves "paraules de mal gust", accepta dos anys de presó i demana suspendre'ls

La defensa confia que la petició de suspensió de la pena sigui estimada i espera que no entri a presó

SEVILLA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La secció setena de l'Audiència de Sevilla ha resolt aquest dimarts, mitjançant un acord de conformitat entre les parts, el judici promogut contra el raper Valtònyc per haver cridat el públic d'un concert a Marinaleda a "matar un puto guàrdia civil".

Fruit d'aquest acord, l'inculpat ha reconegut els fets i la Fiscalia i l'acusació particular, exercida per l'Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que reclamaven quatre anys de presó i una multa de 3.600 euros per un delicte de provocació i un d'atemptat i tres anys de presó en cas de ser apreciat un possible delicte d'amenaces agreujades; han modificat els escrits d'acusació reduint les peticions a dos anys de presó i al pagament de les costes, per un delicte d'amenaces greus amb l'agreujant de reincidència i l'atenuant de penediment.

L'inculpat ha reconegut que "és veritat" que les paraules en aquell concert el 31 de març del 2018 a la localitat sevillana de Marinaleda van ser "de mal gust" i "desagradables" i ha admès que hagin "molestat", després de demanar públicament "perdó".

En reconèixer aquests extrems i acceptar una pena de dos anys de presó, la defensa ha sol·licitat la suspensió de la pena de presó pel penediment que ha mostrat, els anys transcorreguts des dels fets i que el raper "ja no és la mateixa persona" que en aquells moments, una sol·licitud de suspensió davant la qual la Fiscalia i l'AUGC no s'han oposat.

El tribunal ha resolt decidir sobre aquesta petició de suspensió de la pena de presó durant la fase d'execució de la sentència i ha manifestat que "tindrà en consideració" els arguments esgrimits per la defensa.