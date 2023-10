Valtònyc celebra el seu retorn però veu "una pena" que sigui "per prescripció de pena i no per autocrítica d'Espanya"

PALMA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc, ha celebrat el seu retorn a Espanya però ha considerat "una pena" que aquest hagi estat possible "per la prescripció de la pena i no per l'autocrítica de l'estat espanyol".

En declaracions als mitjans de comunicació, a la seva arribada a l'aeroport de Palma, Valtònyc ha dit "estar molt content d'estar aquí i d'aquesta rebuda". Ja que, segons ha explicat, durant els seus sis anys a Bèlgica "tenia somnis recurrents en els quals quan tornava no hi havia ningú esperant-me, o la gent que em creuava pel carrer no tenia cara i, quan intentava donar-los la volta, ells em donaven l'esquena i m'ignoraven".

Per tant, ha reconegut, "veure aquesta rebuda --una trentena de persones, entre familiars i amics, l'esperaven en la zona d'arribades de l'aeroport de Palma amb una pancarta de 'Benvingut a casa' una estelada, banderes de Mallorca i republicanes i clavells--, que ha estat totalment diferent al que m'esperava, ha estat molt emocionant, un alleujament i, a més, em reafirma que aquests sis anys de lluita per la llibertat d'expressió han merescut la pena".

A la seva arribada a Palma, Valtònyc també ha agraït als mitjans de comunicació la seva presència, per donar difusió a la notícia: "És important que es cobreixi l'arribada del primer cantant condemnat a presó a Europa i en la història de la democràcia, entre cometes, a Espanya".

I és que, per al raper mallorquí, "és una pena tornar no perquè Espanya hagi fet autocrítica i acceptat que ha comès un error, condemnant a cantants, i que hi ha un error en el sistema democràtic amb la llibertat d'expressió, sinó perquè la pena ha prescrit". També ha lamentat que ell pugui tornar com "un home lliure" mentre el raper Pablo Hasél continua a la presó.

En aquest sentit, ha posat en valor que "en canvi, en altres països com Bèlgica, sí hagin estat capaços de modificar el seu Codi Penal i eliminar el delicte d'injúries a la corona". També ha afegit que "el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi acceptat que hi havia una vulneració de la llibertat d'expressió".

JUDICI A SEVILLA

Així mateix, Valtònyc ha reconegut "estar nerviós" pel judici al que haurà d'enfrontar-se el proper mes de novembre a Sevilla, perquè es tracta d'un nou procés penal, però ha avançat que es presentarà "com sempre que hi ha hagut un judici".

Finalment, preguntat pel perquè no se li havia notificat la prescripció de la seva pena abans, Valtònyc ha dit desconèixer-ho, ja que "normalment, quan s'emet una sentència, posa notifiqui's a les dues parts". "No sé perquè, en aquest cas, no va anar així, però quan els meus advocats van anar a preguntar pel procés va ser quan els hi van comunicar", ha subratllat.

Així, i preguntat per com afronta la seva vida a partir d'ara, el raper mallorquí ha dit que, després d'un periple de sis anys "molt dur" però en el qual ha dit "haver crescut com a persona i professionalment" arriba el moment de "gaudir de la família i dels amics, en definitiva, viure, que ja toca".

Finalment, ha confiat en "aviat" poder retrobar-se a Espanya amb els qui ha compartit "exili" a Bèlgica, com l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i ha demanat "una reflexió no solament d'Espanya, sinó de tots els països de la Unió Europea, que amb l'excusa de la protecció, vulneren drets importants".