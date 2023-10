Valtonyc assegura que torna a Espanya després de sis anys a l'estranger

Boye afirma que Puigdemont l'acompanya en cotxe una part del camí



BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com Valtonyc, ha assegurat aquest dissabte que torna a Espanya després de sis anys a l'estranger: "Tornar sempre és la millor part de l'aventura".

Ho ha anunciat en un missatge a la xarxa social 'X' recollit per Europa Press, en el que també ha adjuntat tres fotografies al costat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Gràcies per haver-me acompanyat durant aquests sis anys d'exili i ara també en aquest primer trajecte de tornada a casa. Per tot el que hem lluitat, rigut, viscut i plorat. Gràcies, president", ha afegit el raper.

El seu advocat, Gonzalo Boye, ha assegurat en una entrevista a RAC1 recollida per Europa Press que el raper arribarà a Catalunya aquest mateix dissabte després que el divendres se'ls informés de la prescripció de la seva pena.

Ha afirmat que torna en cotxe i que Puigdemont, amb qui s'han "ajudat molt" aquests anys, l'acompanya una part del camí i després tornarà a Brussel·les.

BOYE ASSEGURA QUE "JA ÉS UN HOME LLIURE"

Boye ha assegurat que el raper "ja és un home lliure" i no pot ser detingut, i que quan arribi visitarà Catalunya i també les Illes Balears, on està la seva família.

Preguntat per si participarà en un concert a Barcelona programat per a aquest diumenge en suport a Palestina, Boye no ho ha descartat: "Pot ser. Jo la veritat no em fico en la seva agenda cultural, però ja li dic: ell, organitzar un concert, no. Però participar en un, clar, perquè no?".