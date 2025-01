Valtònyc acusa Comín de ser un "perill potencial" al CdRep

Afirma que va fer "transferències personals" de l'ens al seu compte i de ser egoista amb l'amnistia

El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc, ha acusat aquest dimarts l'exconseller i eurodiputat electe de Junts Toni Comín de ser un "perill potencial" si guanya les eleccions per presidir el Consell de la República (CdRep) i ha demanat a Junts que investigui si representa els valors que hauria de defensar al Parlament Europeu o a qualsevol altra institució.

Així ha reaccionat en una carta penjada a X recollida per Europa Press, després que la junta gestora del CdRep recollís la setmana passada en un comunicat que s'havia assabentat d'unes pressions a l'autor de l'auditoria sobre els comptes de l'entitat, Miquel Verdaguer, per tal que modifiqués el contingut sobre les presumptes despeses irregulars dutes a terme per Comín com a vicepresident de l'ens.

Després d'això, Valtònyc va publicar un missatge en la mateixa xarxa, que posteriorment va esborrar, en el qual recomanava allunyar Comín de qualsevol organització, i l'exconseller va manifestar que considerava incomprensible aquestes paraules.

No obstant això, el raper es mostra sorprès per això en afirmar que Comín no s'ha posat en contacte amb ell des de fa més d'un any: "L'última vegada va ser quan li vaig enviar una carta per informar-lo que, com a responsable informàtic de les donacions, havia descobert unes transferències personals en el seu compte mentre els deutes del CdRep amb els proveïdors creixien i les donacions disminuïen".

Segons Valtònyc, ell era un d'aquests proveïdors amb factures pendents de sis mesos, i quan va reclamar que les hi paguessin li va respondre que els ingressos "eren per a altres proveïdors amb més necessitats, com els qui eren pares de família, i que no havia de ser tan insolidari".

"XANTATGE EMOCIONAL"

"Aquell dia vaig tornar a viure el que havia vist durant l'any: el seu ús reiterat del xantatge emocional", ha sostingut el músic, raó per la qual li va enviar una carta en què explicava els fets, va tallar qualsevol relació amb el CdRep i en va informar qui ho havia de saber, ha dit sense concretar noms.

En la carta també explica que quan va confrontar l'ocorregut, la justificació de Comín va ser dir que els diners eren seus "ja que una part pertanyia als exiliats, i que de fet la caixa de resistència li devia diners".

"Jo sabia que cap altre exiliat havia fet ús d'aquests fons i molts més d'aquesta manera. Més tard es va intentar justificar amb el cost del funeral de la seva mare, una afirmació que vaig descobrir que era falsa, ja que s'havia cobert per una altra associació", ha afegit.

També l'ha acusat de prioritzar el pagament d'uns deutes a una empresa de la seva confiança amb les donacions que es van fer amb l'anunci del retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Catalunya l'agost de l'any passat, diners que considera que podrien haver servit per donar suport als Mossos d'Esquadra que van suspendre de feina.

"Ja va passar que una persona que va qüestionar el tracte favorable d'aquesta empresa va ser acomiadada injustament", ha lamentat Valtònyc, després d'assegurar que ha callat durant molt temps per respecte a Puigdemont i a l'exconseller Lluís Puig, els qui considera la seva família.

I és que, segons ell, no pot continuar silenciant aquests fets "mentre es continua manipulant la bona fe de la ciutadania, inclosos els que fan petites donacions amb grans sacrificis".

Després de negar que existeixi una campanya de difamació contra Comín, considera que ha demostrat ser un polític hàbil al qual no ha donat suport mai --precisa-- però és "un perill potencial si controla eines (en declivi, però encara potents)" com el CdRep.

AMNISTIA

A més a més, ha assegurat que, durant les negociacions per l'amnistia, va veure que actuava "de manera egoista, prioritzant els seus interessos personals per sobre del bé col·lectiu".

També l'ha acusat d'haver posat en risc altres persones amb accions que sabia "que eren il·legals, protegint-se de les conseqüències legals a través de la delegació de responsabilitats".