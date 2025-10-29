El valor social de les piscines centrarà el fòrum Pool Horizons Summit a Piscina

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El saló Piscina Barcelona 2025 acollirà el 17 de novembre a Fira de Barcelona Gran Via el III Pool Horizons Summit, el fòrum internacional que reuneix directius, experts i entitats del sector de la piscina per abordar el valor social de les instal·lacions aquàtiques.
El Pool Horizons Summit "convida a explorar la dimensió humana i comunitària de les piscines com llocs de connexió entre persones, cultures i generacions", informa la Fira en un comunicat aquest dimecres.
Hi intervindran líders globals del sector com Eloi Planes i Jaime Ramírez (Fluidra), Jerome Pedretti (Pentair) i Kevin Holleran (Hayward).
El director de Pool Horizons, Ricard Madurell, ha destacat que "parlar de piscines és parlar de persones, de benestar i de convivència", i que l'aigua té un valor humà perquè ensenya, protegeix i uneix, ha dit textualment.
El fòrum comptarà amb la benvinguda del president executiu de Fluidra i president de Piscina Barcelona, Eloi Planes, i el clausurarà el president i CEO de Hayward Holdings Inc., Kevin Holleran.