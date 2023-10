Valluguera (ERC) defensa la resolució aprovada en el Parlament per l'amnistia i el referèndum

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada d'ERC al Congrés Pilar Valluguera ha defensat aquest diumenge la resolució aprovada en el Parlament per l'amnistia i el referèndum, que va rebre el suport d'ERC, Junts i la CUP.

"El que diu és que hi haurà amnistia i que es procedirà a una negociació que conclourà efectivament amb un referèndum acordat i reconegut. No parla de dates", ha subratllat en declaracions abans de l'inici de l'acte que commemora el sisè aniversari de el 1-O convocat pel Consell de la República (CdRep), ANC, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i la Intersindical

Després de reivindicar el paper d'ERC en l'organització de el 1-O, ha assegurat que "sempre" han defensat la independència i s'ha mostrat convençuda que Catalunya ho tornarà a fer.