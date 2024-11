Vallugera celebra que el PSOE hagi acabat "cedint" amb l'impost a les energètiques

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada d'ERC al Congrés, Pilar Vallugera, ha celebrat que el PSOE hagi acabat "cedint" amb l'impost a les empreses energètiques per salvar el projecte de llei que inclou un nou tribut mínim global del 15% per a les multinacionals, en comprometre's amb el seu partit, EH Bildu i el BNG a prorrogar-lo un any.

En una entrevista d'aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press després d'anunciar-se l'acord aquest dilluns a la nit després d'hores de negociació en la comissió del Congrés en la qual es debatia l'impost a les multinacionals, ha afirmat que per ERC era "imprescindible que això s'integrés com a part del paquet fiscal", malgrat ser només per a un any.

"L'important és que existeixi el compromís que no decau aquest gravamen i que, per tant, les energètiques continuen contribuint com han anat fent", ha apuntat la diputada d'ERC, que ha augurat que si el Govern central compleix amb el que ha promès, hi ha perspectives que la mesura es pugui aprovar al Congrés aquest dijous.

Així mateix, ha avisat que si l'acord amb l'executiu espanyol cau, tornaran a la seva posició inicial, i sobre la pròpia comissió ha reconegut que va ser "llarguíssima i caòtica", si bé el que compta és la votació final del dictamen.

En preguntar-li per què Hisenda va anunciar just després que mantindria el seu acord amb Junts i el PNB per a no gravar les empreses que inverteixin en descarbonització, ha respost que Esquerra té clar "que una cosa no es contradiu amb l'altra" i que no els sembla malament que es promogui aquesta transició des de l'Estat.