Vallugera (ERC) alerta al Govern espanyol de "serioses conseqüències" sense impost a les energètiques

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada d'ERC en el Congrés, Pilar Vallugera, ha alertat al Govern espanyol que hi haurà "serioses conseqüències" per a l'Estat si la pròrroga de l'impost a les energètiques acordat pel PSOE amb els republicans, EH Bildu i BNG, no rep llum verda.

"El que deixa de percebre l'Estat és molt important i, a més, se li multarà per no haver disposat la directiva quan tocava", ha apuntat aquest dimecres en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, i ha afegit que les conseqüències les acabaran pagant els contribuents.

De totes maneres, la diputada ha defensat que tenen la confiança i la paraula del PSOE sobre l'acord subscrit i ha expressat que "en política, si no pots fiar-te de la paraula d'una vicepresidenta primera, pots anar plegant".

En preguntar-li sobre si tenen un paper signat pels socialistes sobre aquest tema, la republicana ho ha negat i ha atribuït a Junts decidir si "admet o no que hi hagi un gravamen a les energètiques".

A més, Vallugera ha indicat que "indubtablement" tornarien a reclamar el decret de cara a una futura negociació pressupostària en cas de no tirar endavant i ha avançat que, malgrat aquest escenari, no recolzarien una moció de censura al president del Govern, Pedro Sánchez.