Vallter (Girona) obté el distintiu Biosphere Committed com a destinació turística sostenible

GIRONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
L'estació de muntanya de Vallter, a Setcases (Girona), gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha obtingut el distintiu internacional Biosphere Sustainable Committed, de l'Institut de Turisme Responsable (ITR), com a destinació turística sostenible.
L'obtenció del distintiu Biosphere Committed acredita que Vallter ha iniciat un procés estructurat de gestió sostenible basat en la definició d'un pla d'acció alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i validat mitjançant una auditoria inicial, informa la Generalitat de Catalunya aquest dimecres.
El president d'FGC, Carlos Ruiz Novella, ha destacat que volen ser referents del sector públic en eficiència, qualitat i contribució a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS): "Ferrocarrils ha alineat la seva activitat i gestió de les estacions de muntanya, de manera natural, els 17 ODS dins la mirada activista i de llarg termini de l'empresa".