Valls reivindica Barcelona com "una de les principals capitals biomèdiques" del món

Intervé en la fira Biospain 2025 a Fira de Barcelona Montjuïc
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El tinent d'alcalde d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, ha reivindicat que Barcelona està considerada com "una de les principals capitals biomèdiques d'Europa i del món", ja que concentra un 94% de les empreses del sector de Catalunya.
Ho ha dit en la inauguració de la fira Biospain 2025, que celebra la 12a edició al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona fins al 9 d'octubre, organitzada per AseBio i Biocat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, informa el consistori en un comunicat.
Valls ha destacat que Barcelona presenta un cercle virtuós per al sector mèdic, ja que és una "ciutat de ciència i recerca, amb un molt bon sistema de salut públic", i que això estimula la innovació, la transferència de coneixement, a més de l'atracció d'empreses i inversions.